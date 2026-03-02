S’abonner au mag
Philipp Lahm remet en cause la formation des jeunes joueur en Allemagne

Coup de semonce ! L’ancien international allemand Philipp Lahm déplore, dans une tribune publiée par New York Times, l’absence de ligne directrice dans la formation des jeunes en Allemagne.

Selon lui, l’un des principaux freins au développement des espoirs allemands réside dans leur faible temps de jeu au niveau professionnel. Il cite l’exemple de Lennart Karl, du Bayern Munich, qui a bénéficié d’un temps de jeu inattendu cette saison, notamment en raison de la longue absence de Jamal Musiala.

Un excès de polyvalence

Il estime toutefois que le problème le plus préoccupant est ailleurs : les jeunes joueurs allemands ne sont pas initiés, ni en club ni en sélection de jeunes, à une philosophie de jeu pensée sur le long terme. À ses yeux, le pays a plutôt tendance à suivre chaque nouvelle mode tactique. À l’inverse, la fédération espagnole et le FC Barcelone s’appuient sur une identité de jeu clairement définie et développée avec constance.

Enfin, l’accent serait trop fortement mis en Allemagne sur la polyvalence et l’adaptabilité. Résultat, résume Lahm : « Au final, chacun sait tout faire un peu, mais rares sont ceux qui maîtrisent un domaine. »

Vers une révolution culturelle outre-Rhin ?

Menés 7-0 avant la mi-temps : la remontada de l’histoire en Allemagne ?

