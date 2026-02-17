Voici l’entraîneur le plus courtisé du moment

S’abonner au mag
  • Allemagne

L’art de se vendre. C’est ce que Jürgen Klopp semble maîtriser, si bien qu’il a envoyé son agent donner une interview à Transfermarkt. Dans cet entretien, Marc Kosicke affirme en effet que son client est tout simplement l’entraîneur le plus sollicité de la sphère football. « Avant de rejoindre Red Bull, Jürgen aurait pu entraîner les États-Unis ou l’Angleterre. Probablement aussi l’Allemagne, si Julian Nagelsmann n’avait pas été engagé avant » détaille Kosicke, ajoutant que « même Chelsea et Manchester United se sont renseignés, bien que Jürgen ait clairement indiqué qu’il n’entraînerait aucun autre club en Angleterre. Ces demandes continuent d’affluer. »

Loin des bancs, pour combien de temps encore ?

Depuis son départ de Liverpool à l’été 2024, Klopp travaille comme directeur du football au sein du groupe Red Bull. Un poste flou, qu’il pourrait donc rapidement quitter pour rendosser une casquette et poser ses fesses sur un banc. Depuis plusieurs semaines, son nom revient avec insistance du côté du Real Madrid notamment.

À moins qu’il ne devienne l’homme de la situation au Paris FC.

