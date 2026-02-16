Frank McCourt attendu à Marseille ce mardi

Bonjour l’empreinte carbone ! Déjà présent au Vélodrome pour assister au match nul de ses protégés face à Strasbourg samedi dernier (2-2), le propriétaire de l’OM Frank McCourt est à nouveau attendu à Marseille ce mardi, selon les informations de La Provence. Dans un climat de tension extrême à la suite des départs de l’entraîneur Roberto De Zerbi et du directeur sportif Medhi Benatia, la venue de l’homme d’affaires américain sur le sol marseillais n’a bien sûr rien d’une coïncidence.

Crise à l'OM : McCourt de retour à Marseille ce mardi 👉 https://t.co/8RMZ5HVdoP pic.twitter.com/D8NecYKpzA — La Provence (@laprovence) February 16, 2026

McCourt devrait en effet avoir des choix forts à effectuer dans les jours à venir, alors que l’avenir de Pablo Longoria au club est plus que jamais incertain, et que l’équipe première est pour l’heure toujours dirigée par Jacques Abardonado, entraîneur par intérim. Ciblé par des banderoles hostiles de ses propres supporters au Vélodrome le week-end dernier, Frank McCourt est désormais attendu au tournant dans la cité phocéenne.

Y a pas à dire, elle est vraiment pas mal, cette saison de Plus belle la vie !

La stat d’Amine Gouiri qui peut redonner (un peu) le sourire aux supporters de l’OM