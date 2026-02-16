S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Monaco-PSG

Pour Sébastien Pocognoli, Monaco-PSG est un match comme les autres

SW
Pour Sébastien Pocognoli, Monaco-PSG est un match comme les autres

La casquette vissée sur une tête bien lucide. Après avoir mené l’AS Monaco vers la victoire contre le FC Nantes (3-1), Sébastien Pocognoli aborde le barrage aller de Ligue des champions face au PSG sans plus de pression que d’habitude.

Interrogé sur la façon dont il perçoit la rencontre, le tacticien monégasque a rappelé que « le plus grand défi, c’est tout simplement de réussir cette saison, et le match de demain fait partie de cet objectif. Il n’y a pas plus de pression ou d’attente quant à ce match par rapport aux autres. »

Pocognoli ne s’intéresse pas aux soucis du PSG

Questionné au sujet des propos d’Ousmane Dembélé quant à l’attitude de certains Parisiens, le Belge n’a (logiquement) pas tenu à répondre. « Bon écoutez, ce qui se passe au PSG ne me prend pas trop d’attention, du moins ces choses liées au sportif mais qui sont pour moi extrasportives, rétorque-t-il, un peu agacé. Ce qui m’importe concernant Paris, c’est d’analyser leur jeu et d’essayer de maîtriser leurs grandes qualités. […] Ce qui s’est passé à Rennes ne sera pas, à mon avis, mis en parallèle de notre match de demain. »

L’ancien technicien de l’Union saint-gilloise est également revenu sur l’approche tactique d’un tel rendez-vous. « Je pense qu’on essaie de jouer à chaque match, peu importe le système, commente Sébastien Pocognoli. […]  Peu importe le système, je pense que c’est l’état d’esprit qui fait que le jeu est bon ou pas. On verra demain. »

Rien de révolutionnaire, donc.

L’arbitre de Monaco-PSG est connu

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Lens va-t-il être champion de France 2026 ?

Oui
Non
Fin Dans 3h
123
67

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!