Pour Sébastien Pocognoli, Monaco-PSG est un match comme les autres

La casquette vissée sur une tête bien lucide. Après avoir mené l’AS Monaco vers la victoire contre le FC Nantes (3-1), Sébastien Pocognoli aborde le barrage aller de Ligue des champions face au PSG sans plus de pression que d’habitude.

Interrogé sur la façon dont il perçoit la rencontre, le tacticien monégasque a rappelé que « le plus grand défi, c’est tout simplement de réussir cette saison, et le match de demain fait partie de cet objectif. Il n’y a pas plus de pression ou d’attente quant à ce match par rapport aux autres. »

Pocognoli ne s’intéresse pas aux soucis du PSG

Questionné au sujet des propos d’Ousmane Dembélé quant à l’attitude de certains Parisiens, le Belge n’a (logiquement) pas tenu à répondre. « Bon écoutez, ce qui se passe au PSG ne me prend pas trop d’attention, du moins ces choses liées au sportif mais qui sont pour moi extrasportives, rétorque-t-il, un peu agacé. Ce qui m’importe concernant Paris, c’est d’analyser leur jeu et d’essayer de maîtriser leurs grandes qualités. […] Ce qui s’est passé à Rennes ne sera pas, à mon avis, mis en parallèle de notre match de demain. »

L’ancien technicien de l’Union saint-gilloise est également revenu sur l’approche tactique d’un tel rendez-vous. « Je pense qu’on essaie de jouer à chaque match, peu importe le système, commente Sébastien Pocognoli. […] Peu importe le système, je pense que c’est l’état d’esprit qui fait que le jeu est bon ou pas. On verra demain. »

Rien de révolutionnaire, donc.

