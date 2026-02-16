S’abonner au mag
Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi se considèrent comme « des footeux »

Basket au cinéma, foot dans le cœur. Les deux acteurs Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi jouent les rôles principaux dans un film sur le basketball, mais en réalité, leur sport de prédilection est le football.

À l’occasion de la sortie en salles de leur nouveau film Le Rêve américain mercredi prochain, les deux acteurs principaux ont accordé une interview à l’hebdomadaire La Tribune, publiée dimanche. Interrogé sur leur lien avec le basketball, Zadi a répondu sans détour : « Très lointain. Je connaissais LeBron James, Stephen Curry, Michael Jordan, Magic Johnson… » Puis il a ajouté : « On est vraiment des Français de base. Des footeux. »

Zadi : un garçon à potentiel ?

À la question de savoir s’ils admirent davantage Victor Wembanyama ou Kylian Mbappé, ils sont unanimes : « Mbappé » ! En revanche, ils étaient moins d’accord lorsqu’on leur a demandé lequel des deux avait été le plus proche d’une carrière professionnelle dans le football, même si Zadi a reconnu : « Moi, j’ai joué en région normande contre des joueurs qui sont devenus professionnels : Bernard Mendy, Mathieu Bodmer, Jean-Alain Boumsong… »

Le monde du football n’était toutefois pas fait pour lui : « J’étais allé à Rennes pour faire un stage d’une semaine parce qu’ils voulaient me recruter. Je suis parti au bout de deux jours. »

Le ballon orange passe, le ballon rond reste.

Corentin Tolisso raconté par les Lyonnais : « C’est un personnage incontournable de l’OL »

JE

