Claude Puel amer et inquiet après la défaite à Lyon

La fameuse défaite (encou)rageante ? Battu à Lyon en clôture de la 22e journée de Ligue 1, Nice est reparti du Rhône avec de nombreux regrets au vu du scénario de la partie. « On a fait plus que contenir Lyon. On a été très bons, on a complètement étouffé cette équipe lyonnaise, et ça fait très mal de prendre un but dans les arrêts de jeu, rageait même Claude Puel au micro de Ligue 1+ au coup de sifflet final. On avait un peu moins de physique en seconde période, mais on a deux ou trois situations pour revenir dans le match. C’est beaucoup de déception, car on a fait plus que se défendre. »

Inquiétude pour Elye Wahi

Surpris par un but de Corentin Tolisso juste avant la pause, les Aiglons ne décollent toujours pas et poursuivent leur saison de galères. « On aurait pu marquer les premiers, et c’est cruel d’être menés à la mi-temps, ne pouvait que constater Morgan Sanson. On était bien, la mi-temps allait être sifflée, c’est dommage. On les a bien mis en difficulté, c’est vraiment dommage. » Pire encore, Nice a perdu son nouveau buteur providentiel Elye Wahi, sorti touché à la cheville et en pleurs après seulement quelques secondes de jeu. « On verra, on passera des examens à partir de demain. Il y a une belle entorse sur un ballon contré au bout de quelques secondes », a commenté Puel. Plus qu’à croiser les doigts.

Tout ça pour s’éviter une nouvelle campagne européenne embarrassante la saison prochaine…

