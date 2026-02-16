S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

La piste Habib Beye s’éloigne du côté de l’OM

La piste Habib Beye s'éloigne du côté de l'OM

Les chaises musicales. Alors qu’une rencontre était prévue entre Habib Beye et Medhi Benatia ce lundi comme le rapporte L’Équipe, la démission de l’ancien dirigeant marseillais aurait mis un coup de frein à la venue de l’ancien technicien rennais.

À chaque jour suffit sa peine

Alors que la venue de Beye devait être entérinée en début de semaine après qu’il a rencontré Benatia à Paris ce jeudi selon le quotidien sportif, le départ de l’ancien international marocain pourrait rebattre les cartes. Malgré tout, le retour de Beye dans la cité phocéenne demeure conditionné au règlement du différend qui l’oppose au Stade rennais et qui doit voir son épilogue s’écrire ce mardi devant la commission juridique de la LFP.

En revanche, si les négociations venaient à trop traîner, L’Équipe assure que l’intérim de Pancho Abardonado pourrait être prolongé, comme l’intéressé l’a lui-même rappelé en conférence de presse samedi après la rencontre face à Strasbourg. Le board olympien étudierait toutefois d’autres pistes.

Les paris sont ouverts pour savoir qui sera sur le banc face à Brest vendredi soir.

Un autre dirigeant pourrait quitter l’Olympique de Marseille

