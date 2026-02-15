Un supporter de Brighton déguisé en mouette fait le buzz sur les réseaux

On a retrouvé Moumou la reine des mouettes. Pas sûr qu’il ait vu grand-chose de la rencontre, mais en tout cas, son costume a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. Alors que Liverpool recevait Brighton à Anfield pour les 16es de finale de FA Cup, un drôle d’oiseau a fait son apparition dans le parcage des Seagulls.

This Brighton fan in the away end at Liverpool yesterday… 🤣🐦 pic.twitter.com/r52qYKuxSk — Football Away Days (@FBAwayDays) February 15, 2026

La mouette des mouettes

Emblème de Brighton, la mouette a donné des idées à ce spectateur qui a décidé de passer l’entièreté du match sous un masque de seagull (une mouette en anglais NDLR) dans le parcage des sudistes. S’il n’a pas pu empêcher l’élimination de son équipe de la FA Cup, il a toutefois particulièrement attiré l’œil du caméraman de la rencontre qui s’est amusé à le filmer en gros plan à la fin de la rencontre.

En espérant que le vol retour n’ait pas été trop long.