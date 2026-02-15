Le coup franc totalement fou de Hulk

S’abonner au mag
Le coup franc totalement fou de l'incroyable Hulk

QB
Un extraterrestre. À 39 ans, Hulk continue de martyriser les gardiens brésiliens. Cette nuit, c’est le pauvre Vinicius Dias qui a fait office de punching ball lors de la promenade de l’Atlético Mineiro sur la pelouse d’Itabirito (2-7). Hulk a planté un triplé (31e, 52e, 61e), dont un coup franc de presque 40 mètres, histoire de rappeler qui était le patron.

La frappe est pure, surpuissante, et vient finir sa trajectoire sous la barre. Facile. Selon Transfermarkt, il s’agit du huitième triplé dans la carrière du Brésilien. Son premier depuis avril 2014, à l’époque où il évoluait encore au Zénit Saint-Pétersbourg.

Il n’aura pas volé sa statue devant l’Arena MRV.

Un ancien entraîneur de l'OM et de Rennes est sur le marché

QB

