L’Atlético Mineiro met le paquet pour garder Hulk

Une offre qu’il ne pourra pas refuser.

Parmi les choses que l’Atlético Mineiro souhaite pour 2026 : garder Hulk dans son effectif. Ce lundi, un journaliste brésilien a dévoilé dans une vidéo sur X le projet titanesque présenté par le club brésilien pour continuer de s’offrir les services de son taulier de 39 ans.

Mettre Hulk en vitrine

En tout, le club lui aurait proposé des parts du club, la production d’un documentaire sur sa fin de carrière et sa retraite au Galo, et cerise sur le gâteau, une statue à son effigie devant l’Arena MRV. Selon le journaliste, la star aurait quitté la réunion « avec le sourire »… Il y a de quoi.

🚨 ATENÇÃO! ⚠️ O projeto proposto pelo Atlético Mineiro ao Hulk para que o jogador permaneça no clube até o fim da carreira: - Estátua na Arena MRV - % na SAF - Documentário Via: @canaldofrossard 📸 Layout pic.twitter.com/60EXn6nEpp — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) January 5, 2026

Le club brésilien n’est pourtant pas à l’agonie puisqu’il a terminé une saison correcte le mois dernier : 11e du Brasileirão, juste devant le Santos de Neymar. Hulk, lui, boucle une année digne de son rang, toujours très efficace sur coups de pieds arrêtés – sa spéciale – et a signé au total 8 réalisations cette saison. Sa décision concernant son avenir n’est pas encore connue mais elle est attendue ce mardi.

Tout pour son Avenger.

