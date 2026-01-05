S’abonner au mag
  • Brésil
  • Atlético Mineiro

L’Atlético Mineiro met le paquet pour garder Hulk

CM
L&rsquo;Atlético Mineiro met le paquet pour garder Hulk

Une offre qu’il ne pourra pas refuser.

Parmi les choses que l’Atlético Mineiro souhaite pour 2026 : garder Hulk dans son effectif. Ce lundi, un journaliste brésilien a dévoilé dans une vidéo sur X le projet titanesque présenté par le club brésilien pour continuer de s’offrir les services de son taulier de 39 ans.

Mettre Hulk en vitrine

En tout, le club lui aurait proposé des parts du club, la production d’un documentaire sur sa fin de carrière et sa retraite au Galo, et cerise sur le gâteau, une statue à son effigie devant l’Arena MRV. Selon le journaliste, la star aurait quitté la réunion « avec le sourire »… Il y a de quoi.

Le club brésilien n’est pourtant pas à l’agonie puisqu’il a terminé une saison correcte le mois dernier : 11e du Brasileirão, juste devant le Santos de Neymar. Hulk, lui, boucle une année digne de son rang, toujours très efficace sur coups de pieds arrêtés – sa spéciale – et a signé au total 8 réalisations cette saison. Sa décision concernant son avenir n’est pas encore connue mais elle est attendue ce mardi.

Tout pour son Avenger.

À 39 ans, Hulk fait encore sa spéciale sur coup franc

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez PSG - Paris FC (2-1)
Revivez PSG - Paris FC (2-1)

Revivez PSG - Paris FC (2-1)

Revivez PSG - Paris FC (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!