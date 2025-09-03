- Brésil
- Atlético Mineiro
Jorge Sampaoli retrouve un banc au Brésil
Jorge do brasil.
Quatre ans après son départ de l’Altético Mineiro, Jorge Sampaoli est de retour dans le club brésilien de Belo Horinzonte. Ce mardi soir, l’entraîneur argentin a paraphé un contrat de deux ans avec les Galos. Au début de l’année 2021, Sampaoli avait quitté l’Atlético Mineiro avec un bilan comptable positif (26 victoires,
9 nuls, 10 défaites) pour filer à l’Olympique de Marseille où il avait fini par démissionner.
Le 18e banc de sa carrière
À 65 ans, le coach préféré de Samir Nasri est donc parvenu à retrouver un banc suite à son départ du Stade rennais en janvier dernier, seulement deux mois après son arrivée. Appelé en pompier de service par la famille Pinault la saison dernière, il n’était pas parvenu à sortir le club breton de la mouise. Quelques mois après cet échec, Sampaoli tente une énième expérience (sa dix-huitième) dans un environnement qu’il connait déjà.
Objectif : battre le Botafogo de John Textor.Hulk claque un doublé sur coup franc à presque 39 ans
