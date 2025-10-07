Lamberto Boranga a exaucé son rêve de jouer un match à 82 ans

Tu ne lui parles pas d’âge.

En septembre dernier, Lamberto Boranga avait annoncé son rêve de rejouer au football avec son premier club, l’USD Trevana, pour son prochain anniversaire. Âgé de 82 ans, l’ancien gardien de but a pu réaliser ce défi fou ce week-end, en septième division italienne, face au club de Foligno. Il devient ainsi le plus vieux joueur italien à évoluer sur un terrain.

Carlo Ancelotti’s former teammate has become Italy’s oldest-ever player... at 82 years old 🤯 Lamberto Boranga was 34 when he lined up alongside a 19-year-old Ancelotti at Parma in Serie B. Over the years, he also featured for Fiorentina and Cesena, making over 100 appearances… pic.twitter.com/BQFCtHfWBl — FootballJOE (@FootballJOE) October 7, 2025

Titulaire au coup d’envoi de la rencontre, il a encaissé cinq buts avant de sortir à la mi-temps. Si son équipe s’est finalement inclinée 10-0 (le gardien remplaçant de 26 ans n’a donc pas fait mieux), Boranga a analysé franchement sa performance dans les colonnes du Sun : « J’ai fait deux erreurs, mais j’ai réalisé trois ou quatre bons arrêts. »

Le très très long CV de M. Boranga

Devenu footballeur professionnel en 1961, le gardien italien a disputé plus de 100 matchs de Serie A, en étant d’ailleurs le coéquipier d’un certain Carlo Ancelotti à Parme. Et pour conclure ce magnifique portrait, il a également été champion du monde et d’Europe de… saut en longueur et saut en hauteur avec l’Italie.

Filez une paire de gants à André Rey, qu’on voit de quel bois il se chauffe.

