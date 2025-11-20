Roberto De Zerbi touché par la mort de Mehdi Kessaci

Un épisode qui marque toute une ville.

La semaine dernière, un drame a touché la ville de Marseille. Mehdi Kessaci, frère du militant politique Amine Kessaci, a été abattu par deux hommes à moto, sur un parking. Le meurtre a été qualifié depuis de « crime d’intimidation » par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, alors qu’Amine milite depuis longtemps contre le narcotrafic des quartiers Nord de Marseille.

Le vestiaire marseillais est solidaire

« Je suis tout, j’entends tout, j’étais au courant. Ça m’attriste parce que ce sont des choses qui ne devraient pas arriver, a réagi Roberto De Zerbi face à la presse. À travers nos performances, on sait que les Marseillais s’identifient dans le club, on essaie de leur donner des satisfactions qui vont au-delà. Ici, le foot, ça dure toute la semaine, dans le bien comme dans le mal. » Le technicien a fait un parallèle avec sa ville d’origine, Brescia, « où il y a eu des épisodes similaires, et ça te laisse sans voix ».

Je vous attends nombreux. Levons-nous ensemble. Courage. On ne peut pas tuer tout un peuple. pic.twitter.com/UowfDUhfAB — Amine Kessaci (@kessaciamine1) November 19, 2025

Alors que l’émotion est vive dans la ville phocéenne, elle l’est également dans le vestiaire marseillais, comme l’affirme Geoffrey Kondogbia : « C’est un sujet qu’il faut respecter pour les familles. Je suis touché, car je reste humain, et ça se passe dans une ville où on vit au quotidien. C’est un sujet sensible. On reste touché par ce genre d’événement. »

Une marche blanche est prévue dans les rues de Marseille ce samedi, pour rendre hommage au jeune homme décédé et apporter du soutien à sa famille.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la musique de Kondogbia