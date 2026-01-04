Le constat sans appel de Roberto De Zerbi après la défaite de l’OM contre Nantes

Pas question de trouver des excuses.

Réduit à neuf contre onze, l’OM a complètement raté sa reprise de championnat face à Nantes (0-2). Une prestation loin d’être à la hauteur, comme l’a reconnu Roberto De Zerbi devant la presse, ne cherchant pas à se cacher derrière l’arbitrage. « On a mal commencé le match, même à 11 contre 11, sans énergie, sans ce qu’il faut pour jouer au football. Ensuite, le premier rouge a conditionné le match parce qu’on a pris le but juste derrière. En seconde période, on a essayé de créer quelque chose, sans avoir beaucoup d’occasions. Puis à 9, ça a été encore plus difficile, a fustigé le technicien italien, passablement agacé sur son banc tout au long de la partie. On a mérité de perdre. On ne peut pas penser gagner un match sans mettre l’énergie nécessaire. »

« On ne mérite pas mieux que la troisième place »

Un revers lourd de conséquences au classement, puisque les Phocéens voient le leader Lens prendre huit longueurs d’avance. « Au-delà de Lens et du PSG, on doit se regarder nous. Si on fait ce genre de match, si on ne met pas plus d’envie de gagner, on a ce qu’on mérite, c’est-à-dire pas mieux que la troisième place, a poursuivi RDZ, lucide. Il manquait de la force à tout le monde, et moi aussi je dois comprendre pourquoi. Même à 14 contre 11, on aurait perdu. Le foot, c’est l’énergie, la volonté. »

Quelque chose me dit qu’elle sera moins difficile à trouver dans quatre jours, pour le Trophée des Champions face au PSG.

Revivez Marseille-Nantes (0-2)