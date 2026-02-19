Les Lyonnes connaissent leur adversaire en quarts de ligue des champions

Une vieille connaissance. Deux rencontres de barrage de Ligue des champions féminine avaient lieu ce jeudi soir. Du point de vue du dernier club français engagé en C1 (après la défaite du PFC face au Real Madrid), l’une d’entre-elles était à suivre… et s’est soldée par une belle surprise. Accroché à domicile au match aller (2-2), Wolfsburg s’est imposé 0-2 à la Juventus, lui permettant de rejoindre OL Lyonnes en quarts de finale.

Les Fenottes, directement qualifiées à ce stade après la phase de ligue, joueront d’abord les Allemandes à l’extérieur, puis à Lyon les 24 mars et 2 avril prochains. Un adversaire bien connu des Lyonnaises, qui ont gagné trois de leurs huit C1 en battant le VfL en finale (2016, 2018 et 2020). Dans l’autre rencontre du soir, Manchester United s’est qualifié contre l’Atlético de Madrid.

Les affiches des quarts de finale :

Manchester United – Bayern Munich

Real Madrid – FC Barcelone

Arsenal – Chelsea

Wolfsburg – OL Lyonnes

