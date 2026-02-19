S’abonner au mag
  • International
Le Togo fait du neuf avec un vieux

Neveu, c’est la famille ! À 71 ans, Patrice Neveu s’engage en tant que sélectionneur du Togo. Annoncé ce jeudi, le technicien français succède à Daré Nibombé. « Cette désignation vient clore un processus de sélection rigoureux au cours duquel plusieurs profils ont été étudiés et comparés. C’est finalement Patrice Neveu qui a tiré son épingle du jeu, grâce à ses qualités techniques et tactiques reconnues, une longue carrière dans le football de haut niveau et, surtout, une connaissance fine du football africain qui fait de lui un profil particulièrement adapté aux exigences de la sélection togolaise», est-il ainsi écrit sur le communiqué officiel.

L’espoir des jours meilleurs

Le technicien français ajoute une nouvelle sélection sur son CV. Un passage en Guinée (2004-2006), puis en République démocratique du Congo (2008-2010), un détour en Mauritanie (2012-2014) et une dernière sélection avec le Gabon (2019-2023). L’arrivée de Neveu est vue comme une vraie chance de renouer avec les heures de gloire du foot togolais et la fameuse génération 2006.

Et dire qu’il y a 20 ans, les Éperviers participaient à la Coupe du monde en Allemagne, avec un certain Emmanuel Adebayor, et une défaite 2-0 contre les Bleus de Raymond Domenech. Aujourd’hui classés 124e nation à la FIFA, ils n’ont pas réussi à décrocher leur qualification à la CAN 2025.

Peut-être qu’avec une prochaine Coupe du monde à 60 équipes, ils seront de retour.

Alaixys Romao : «  Sans milieux défensifs, il n’y a pas de football »

