Emmanuel Adebayor raccroche les crampons

Une carrière semée d’embûches.

Emmanuel Adebayor a annoncé ce mardi sur ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière de footballeur à 39 ans. Démarrée au centre de développement sportif de Lomé au Togo, son aventure footballistique l’a mené à Metz, où Albert Cartier lui donne ses premières minutes en professionnel en 2001. L’année suivante, Adebayor éclabousse l’Afrique de son talent lors de la CAN 2002. La compétition lui ouvre les portes des plus grands clubs : Monaco (2003-2006), Arsenal (2006-2009), Manchester City (2009-2011), le Real Madrid (2011) ou encore Tottenham (2011-2015).

Pourtant, tout cela aurait pu ne pas exister tant Adebayor a traversé des périodes délicates au cours de sa carrière. En 2010, il survit à l’attaque du bus de la sélection du Togo à Cabinda (Angola), lors de laquelle deux membres de la délégation perdent la vie. Plus récemment, en 2017 Adebayor avait également confié à So Foot (numéro 151) avoir traversé une période sombre pendant laquelle il a été soumis à des tentatives d’extorsions de la part de sa propre famille : « Quand ta famille est contre toi et que tu travailles pour la faire sortir de la misère, c’est dur. J’ai toujours dit à mes petits frères qu’on se faisait manipuler par nos familles. Souvent, je change de numéro pour que ma famille ne me contacte pas. Ils n’appellent pas pour prendre des nouvelles, mais pour me demander de l’argent. » Le joueur avait même envisagé le pire à ce moment-là : « J’ai gardé ça pendant tellement d’années. Combien de fois j’ai eu l’idée de me suicider… » Mais le Ballon d’or africain 2008 s’est accroché, a connu quelques expériences de plus en Turquie à Başakşehir (2016-2019) et Kayserispor (2019-2020) avant de faire une ultime pige au Paraguay au Club Olimpia, où il a signé en 2020.

Une très belle carrière qui lui avait valu d’être nommé parmi les meilleurs Emmanuel de l’histoire du football. Sans aucun doute la ligne la plus prestigieuse de son palmarès.

