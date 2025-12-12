S’abonner au mag
L’immense statue à l’effigie de Lionel Messi dévoilée en Inde

Toujours plus loin, toujours plus haut.

Après la statue de cire, la statue de fer. La légende argentine dévoilera ce samedi une immense statue de 21 mètres de haut à son effigie en Inde, à Kolkata. L’inauguration aura lieu à l’occasion d’une visite de la Pulga dans le pays, un « GOAT Tour » de trois jours, qui comprend une visite de quatre villes indiennes et, peut-être, une rencontre avec le Premier ministre Narendra Modi.

L’œuvre monumentale a nécessité 40 jours de travail, par Monti Paul, sculpteur principal, et représente l’Argentin en train de soulever le trophée de la Coupe du monde. « C’est la plus grande statue que j’ai réalisée, a déclaré l’artiste à l’AFP. C’est une fierté. » Pour des raisons de sécurité, le joueur de 38 ans inaugurera cependant le monument à distance, en virtuel.

Tout pour Messi

Pour l’occasion, la ville a mis les petits plats dans les grands avec une fan zone « Hola Messi », comprenant une réplique grandeur nature de la star assise sur un trône, sa maison de Miami reconstituée, et des mannequins pour représenter les membres de sa famille.

Un peu flippant, mais pourquoi pas. Samir Nandy, supporter local de 64 ans, ne cache pas son excitation : voir son idole serait « un rêve qui se réalise. […] Les légendes ne se forgent pas uniquement par le succès. C’est sa résilience qui m’a convaincu à son sujet. Cette statue est un hommage bien mérité. »

Encore une statue réussie. 

Un Ballon d’or devient ambassadeur du championnat indien

