- C3
- J6
Europa League : Lyon toujours premier, Nice encore dernier et Lille en deuxième moitié
Bataille d’extrémité.
Après sa nouvelle victoire contre Go Ahead lors de la sixième journée de phase de poule de Ligue Europa, l’Olympique lyonnais a récupéré sa première place au classement : avec quinze unités au compteur, l’OL partage cependant la tête avec Midtjylland et Aston Villa (qui s’est également imposé, à Bâle). Le Betis Séville (vainqueur au Dinamo Zagreb), Fribourg et Ferencvaros ne sont de leur côté qu’à une petite longueur.
Le classement de Ligue Europa après cette 6e journée ⬇️ Les Lyonnais sont co-leaders de la compétition 🤩#UEL pic.twitter.com/hLs63tVQsn— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 11, 2025
Beaucoup plus loin, Lille est assis au vingtième rang : sa défaite sur la pelouse des Young Boys lui a fait perdre quelques rangs, mais la qualification pour les barrages restent toujours d’actualité. Ce qui n’est pas le cas pour Nice, encore battu (par Braga, et à domicile), et plus que jamais bon dernier : en effet, tous les clubs participant à la compétition ont au moins gagné un point… Hormis les Aiglons, donc.
Plus que deux matchs pour sauver l’honneur.
What a night 🍿#UEL pic.twitter.com/rZ11luOGWw— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2025
FC