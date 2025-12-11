Lyon fait le boulot et reste leader en Ligue Europa

Après un début de match complètement dingue avec trois buts marqués en moins d’un quart d’heure de jeu, l’Olympique lyonnais s’est imposé de justesse face à Go Ahead lors de la sixième journée de phase de poules de Ligue Europa. Suffisant pour récupérer la place de leader, et pour continuer de voir loin dans cette C3.

Lyon 2-1 Go Ahead

Buts : Moreira (3e) et Šulc (11e) pour Lyon // Smit (6e) pour Go Ahead

Une grande entame de match absolument dingue, suivi d’un petit ennui finalement décevant ? Oui, c’est évidemment possible dans le football. La preuve avec cette opposition entre l’Olympique lyonnais et Go Ahead, comptant pour la sixième journée de phase de poules de Ligue Europa. Certes, c’est un résumé assez sévère au regard de la volonté affichée des deux équipes. Mais lorsque des tremblements de filets se font entendre à trois reprises en un seul quart d’heure, les maigres attentes se transforment soudainement en grosses exigences. De tout cela, l’OL n’en a cure : le premier du classement a en effet conservé sa place, au prix d’un succès serré face au 28e.

Un premier quart d’heure complètement fou

Un but au bout de trois minutes, deux en six et trois en onze : tel est le début de rencontre complètement fou auquel ont droit les spectateurs du Groupama Stadium, où il ne fallait vraiment pas arriver en retard. Tout commence avec Afonso Moreira, qui profite d’un bon travail de Tyler Morton et de Martin Satriano pour ouvrir le score au bout d’une poignée de secondes.

Les Néerlandais réagissent immédiatement, Milan Smit exploitant un contrôle raté de Corentin Tolisso pour égaliser. Puis, c’est Pavel Šulc qui se met en évidence grâce à une bourde signée Jari De Busser. Le numéro 10 est d’ailleurs proche du doublé quelques instants plus tard, alors que Satriano touche le poteau. Que d’occasions, que d’erreurs et que de pions… jusqu’à la 22e.

Maîtrise, gestion et trois points

Car ensuite, il ne se passe plus grand-chose jusqu’à la pause. Dominés et inférieurs intrinsèquement, les visiteurs ne procèdent qu’en contre, tandis que les locaux se contentent de gérer leur avance. Joris Kramer se procure une petite opportunité, sans succès. Au même titre que Moreira ou Ainsley Maitland-Niles, dont les tentatives passent à côté. Tenant à sa place de leader, l’OL assure donc le minimum (grâce également à Rémy Descamps, et malgré d’autres occasions, dont une barre transversale pour Tolisso) et repart avec les trois points en poche. À défaut d’être brillants, les Rhodaniens savent se montrer efficaces et peuvent désormais voir loin concernant leur parcours européen. Pour les Néerlandais, aussi séduisants que tendres, ce sera en revanche plus compliqué.

Lyon (4-2-3-1) : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Merah (De Carvalho, 76e), Morton – Šulc, Tolisso (Rodríguez, 90e+3), Moreira (Karabec, 90e+3) – Satriano (Vinícius, 86e). Entraîneur : Fonseca.

Go Ahead (4-2-3-1) : De Busser – Deijl, Van Zwam (Stokkers, 80e), Kramer, James – Meulensteen, Linthorst (Twigt, 69e) – Adelgaard (Breum, 60e), Goudmijn (Edvardsen, 60e), Suray – Smit. Entraîneur :

