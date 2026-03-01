S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J24
  • Marseille-Lyon

Habib Beye a tranché pour le capitanat

LB
2 Réactions
Habib Beye a tranché pour le capitanat

Ohé ohé capitaine abandonné. Alors que la question a agité toute la sphère marseillaise ces dernières heures après les déclarations de Habib Beye en conférence de presse samedi, Leonardo Balerdi ne sera pas le capitaine olympien face à Lyon ce dimanche soir, selon La Provence.

Pierre-Emile Højbjerg dans les starting-blocks

« On a eu une réflexion, mais on a beaucoup de leaders dans cette équipe. Le leadership doit être incarné dans ce club et doit rayonner sur les autres. Vous verrez lors du match. Ce leadership est important pour moi, Leo est un joueur important dans cette équipe », a expliqué Beye en conférence de presse samedi. Suspendu face à Brest (2-0) et blessé face à Strasbourg (2-2), Balerdi ne récupèrera pas son brassard ce dimanche soir, même s’il est parfaitement apte à jouer la rencontre. Pierre-Emile Højbjerg, capitaine lors de la dernière rencontre devrait être conforté dans ce rôle selon le quotidien provençal.

Le changement c’est maintenant.

En direct : Marseille-Lyon (0-0)

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
127
44

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.