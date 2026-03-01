S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J24
  • Paris FC-Nice

Le capitaine et plusieurs cadres de l'effectif écartés par Antoine Kombouaré

LB
23 Réactions
Le capitaine et plusieurs cadres de l'effectif écartés par Antoine Kombouaré

L’heure de la purge. La sentence est tombée pour quatre cadres de l’effectif du Paris FC : Julien Lopez, Timothée Kolodziejczak, Willem Geubbels et plus surprenant Maxime Lopez, capitaine du PFC une bonne partie de la saison, ont été écarté du groupe par Antoine Kombouaré pour la rencontre face à Nice.

Selon Le Parisien, si il avait été absent face à Toulouse pour une suspension, l’ancien marseillais était bien apte pour jouer ce dimanche après-midi. C’est donc un choix du nouveau coach pour sa grande première sur le banc parisien. Le PFC reçoit Nice à 15h, un duel important pour les deux formations dans la course au maintien puisqu’un seul point les séparent et qu’ils occupent respectivement la 14e et 15e place au classement.

De joueur adulé au placard, il n’y a qu’un pas.

Emmanuel Grégoire : « La valeur du Parc des Princes, c’est entre 0 et 1 milliard d’euros  »

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
127
44

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.