Le capitaine et plusieurs cadres de l'effectif écartés par Antoine Kombouaré

L’heure de la purge. La sentence est tombée pour quatre cadres de l’effectif du Paris FC : Julien Lopez, Timothée Kolodziejczak, Willem Geubbels et plus surprenant Maxime Lopez, capitaine du PFC une bonne partie de la saison, ont été écarté du groupe par Antoine Kombouaré pour la rencontre face à Nice.

𝑳𝒆 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒆𝒏𝒕𝒆́ 𝒑𝒂𝒓 @adidasFR ✅ Voici les joueurs retenus par Antoine Kombouaré et son staff pour la rencontre face à l’@ogcnice ⚡️ 🔵⚪️ #CertifiéParis #ParisFC | #PFCOGCN pic.twitter.com/rQCkhcmjjs — Paris FC (@ParisFC) March 1, 2026

Selon Le Parisien, si il avait été absent face à Toulouse pour une suspension, l’ancien marseillais était bien apte pour jouer ce dimanche après-midi. C’est donc un choix du nouveau coach pour sa grande première sur le banc parisien. Le PFC reçoit Nice à 15h, un duel important pour les deux formations dans la course au maintien puisqu’un seul point les séparent et qu’ils occupent respectivement la 14e et 15e place au classement.

De joueur adulé au placard, il n’y a qu’un pas.

Emmanuel Grégoire : « La valeur du Parc des Princes, c’est entre 0 et 1 milliard d’euros »