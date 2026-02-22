S’abonner au mag
Le Paris FC se sépare officiellement de Stéphane Gilli et intronise Antoine Kombouaré

AL
Du plomb dans les ailes de Red Bull.

Sur un siège éjectable depuis plusieurs jours, Stéphane Gilli n’aura pas survécu au match nul réalisé par son équipe du Paris FC ce samedi à Toulouse (1-1). Moins de 24 heures plus tard, le voilà désormais officiellement sur la touche, le club de la capitale ayant communiqué ce dimanche après-midi. « Stéphane Gilli restera dans la mémoire de tous ceux qui aiment ce club, celui qui lui aura permis de retrouver la Ligue 1, près d’un demi-siècle après l’avoir quittée. Une conscience professionnelle hors pair, un travail acharné, une loyauté et une gentillesse appréciés de tous auront marqué son passage au club.Je suis persuadé que son talent et ses compétences continueront à s’exprimer au plus haut niveau », a déclaré à ce propos Pierre Ferracci, président du club.

Dans la foulée, le PFC a officialisé l’arrivée d’Antoine Kombouaré, pressentie depuis plusieurs heures. « Nous nous réjouissons de l’arrivée d’Antoine Kombouaré, personnalité reconnue du monde du football et dont l’expérience va nous permettre de poursuivre le développement du Paris FC », a de son côté exprimé Antoine Arnault.

Drôle de projet, tout de même.

Le Paris FC songerait à... Antoine Kombouaré !

