- Ligue 1
- J23
- Strasbourg-OL
En direct : Strasbourg-Lyon (0-0)
Rien selon la VAR, le jeu a repris.
L'arbitre n'a pas encore tranché mais il semble bien il y avoir quelque chose sur Martial Godo dans la surface lyonnaise...
Le duo Enciso-Panichelli sent bon le football champagne en tout cas.
Les Strasbourgeois continuent de se montrer dangereux dans le camp lyonnais, mais ce ne sera pas cette fois non plus pour Panichelli.
QUELLE ACTION DE JULIO ENCISO !!!! Le Paraguayen a résisté au retour des défenseurs lyonnais avant de glisser le ballon à Panichelli qui bute sur Greif. La température vient de monter d'un cran !
Jolie passe de Martial Godo au panneau publicitaire situé derrière la cage lyonnaise.
Le saviez-vous ? Strasbourg est l'équipe à avoir perdu le plus de points à domicile après avoir mené au score cette saison en Ligue 1 (13 au total).
Visiblement daux-départ aussi pour Endrick qui a laissé échapper le ballon en touche.
Cette fois c'est bon, le match est vraiment lancé.
Ah faux-départ
ET C'EST PARTIIIIIII A LA MEINAU !!! Bon match à tous et toutes !
Maintenant que vous savez tout, c'est quoi votre pronostic pour la rencontre ? Vous pensez que Lyon va pouvoir accrocher un 14e succès consécutif ou bien Strasbourg va réussir à enrayer la dynamique des Gones et réussir à revenir à hauteur de la 7e place ?
La rencontre sera arbitrée par Ruddy Buquet !
Vous l'avez donc constaté vous-même, Paulo Fonseca continue de devoir bricoler son onze avec les nombreux blessés dans les rangs lyonnais, à l'instar de : Hateboer, Moreira ou encore Fofana.
Alors que le coup d'envoi va être donné dans dix minutes tout pile c'est l'heure des compoooooos !
Que les supporters lyonnais se rassurent, même en cas de lourde défaite ce soir ils resteront troisièmes jusqu'à l'Olympico qui se jouera dans une semaine, où les Lyonnais auront la possibilité de se mettre, presque, définitivement à l'abri.
Au menu de votre soirée les Lyonnais, actuellement 3es du championnat et invaincus depuis 13 rencontres de Ligue 1, se déplacent sur la pelouse de Strasbourg, 9e qui a toutefois su faire preuve de caractère la semaine dernière en allant arracher le point du match nul au Vélodrome au bout du temps additionnel.
ET BONSOOOOIIIIR TOUT LE MOOOONDE !!! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à suivre ce dernier match de la 23e journée de Ligue 1 entre Strasbourg et l'Olympique lyonnais.
RC Strasbourg
Olympique lyonnais
Par Léna Bernard