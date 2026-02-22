S’abonner au mag
  • Serie A
  • J26
  • Milan-Parme (0-1)

Parme joue un vilain tour à Milan

AL
1 Réaction
Milan 0-1 Parme

But : Troilo (80e) pour Parme

Fin de série !

Ce n’était pas du grand Milan, ce dimanche soir, à San Siro, qui a fini par céder son invincibilité à domicile après 24 matchs sans revers. Les Lombards ont passé leur soirée à buter sur Parme, qui avait tout sauf envie d’être pris pour un jambon, et à raison, puisque les Parmesans ont fini par ramener trois points de leur déplacement. Côté milanais, seul Rafael Leão a failli faire basculer cette purge en une victoire, peu après l’heure de jeu, lorsqu’il a trouvé le montant d’Edoardo Corvi. C’est finalement dans l’autre sens que la partie a tourné, à quelques minutes du terme lorsque Mariano Troilo est venu placer une tête qui a pris à défaut Mike Maignan et toute la défense rossonero (0-1, 80e). Le stade a cru quelques instants que ce seul but du jour allait être refusé puisque Troilo s’est bien appuyé sur son vis-à-vis, mais la réalisation a bien été maintenue après un check de la VAR.

Une soirée à oublier pour de bon pour la bande à Massimiliano Allegri, qui a en plus perdu Ruben Loftus-Cheek sur blessure très tôt dans la partie…

Milan rate le coche

AL

00
