L’Atalanta croque le Napoli

Atalanta 2-1 Naples

Buts : Pašalić (61e), Samardžić (81e) pour la Dea // Beukema (18e) pour les Partenopei

Les travaux de Raffaele Palladino sont colossaux. Dans un choc de tout premier ordre, l’Atalanta garde un espoir d’Europe en fin de saison en infligeant une sixième défaite cette saison au Napoli d’Antonio Conte (2-1).

Dans une rencontre où les trois pions ont été inscrits de la tête, c’est bien Naples qui ouvre le score. Miguel Gutiérrez botte magnifiquement un coup franc qu’il dépose sur la tête de Sam Beukema, étrangement seul pour crucifier la défense de la Dea (0-1, 18e). À plusieurs reprises, le Napoli pense faire le break, mais un hors-jeu et un ballon sorti privent les Partenopei d’un break précieux. Résultat, l’Atalanta se rebiffe à l’heure de jeu et égalise sur un corner parfaitement repris par Mario Pašalić (1-1, 61e). Les mouches ont changé d’âne, et la formation lombarde va reprendre l’avantage sur un caviar de Lorenzo Bernasconi repris cette fois par le meneur de jeu serbe Lazar Samardžić (2-1, 81e). Naples ne reviendra pas et laisse s’échapper Milan qui peut prendre provisoirement sept points d’avance sur la troisième place occupée par les Partenopei en cas de victoire face à Parme ce dimanche. L’Atalanta, elle, n’est qu’à deux points de la quatrième place.

Atalanta (3-4-3) : Carnesecchi – Kolašinac, Hien, Scalvini – Zappacosta, Pašalić, De Roon, Bellanova – Zalewski, Krstović, Sulemana. Entraîneur : Raffaele Palladino.

SSC Napoli (3-4-3) : Milinković-Savić – Beukema, Jesus, Buongiorno – Mazzochi, Lobotka, Elmas, Gutiérrez – Alisson Santos, Højlund, Vergara. Entraîneur : Antonio Conte.

