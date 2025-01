Le Napoli triomphe de l’Atalanta

Atalanta 2-3 Napoli

Buts : Retegui (16e), Lookman (55e) pour la Dea // Politano (27e), McTominay (40e), Lukaku (78e) pour le Napoli

Antonio Conte est éternel.

Dans un match au sommet, le Napoli est parvenu à arracher une victoire importantissime dans la course au Scudetto sur la pelouse de l’Atalanta (2-3) qui lui a peut-être dit « ciao ciao » ce samedi soir.

Tout avait pourtant parfaitement débuté pour les hommes de Gian Piero Gasperini, arrivés sur le pré le couteau entre les dents, et qui font tourner la tête des Napolitains. Sur un ballon récupéré dans la surface adverse, Mateo Retegui décoche une frappe soudaine dans la lunette d’Alex Meret pour inscrire son quatorzième pion de la saison et mettre la Dea devant (1-0, 16e). Les Partenopei sont touchés, mais il faut croire que les ressources mentales de l’équipe de Conte sont nombreuses : à son tour à l’autre bout du terrain, Matteo Politano expédie une mine sous la barre de Marco Carnesecchi pour égaliser dix minutes plus tard (1-1, 27e). Létal, le Napoli le sera encore juste avant la pause grâce à un tir précis de Scott McTominay, posté en retrait sur un service parfait de Zambo Anguissa, qui met Naples devant à la pause (1-2, 40e).

Au retour des vestiaires, l’Atalanta est sonnée, mais va trouver des ressources pour revenir dans le game. Via qui ? Ademola Lookman, évidemment, qui sort de sa boîte pour expédier un tir croisé rasant qui ferme la bouche de Meret à l’heure de jeu (2-2-2, 55e). Le suspense est à son paroxysme, alors Zambo Anguissa déboule côté gauche et adresse un centre parfait pour Romelu Lukaku qui se débarrasse trop facilement de Giorgio Scalvini pour placer un coup de tête croisé victorieux (2-3, 78e). Au classement, l’Atalanta voit son adversaire du soir prendre sept points d’avance, alors que l’Inter, dauphine du Napoli, compte toujours un point de plus qu’elle avec deux matchs de retard.

Le duel Napoli-Inter peut commencer.

