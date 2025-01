Antonio Conte annonce que Khvicha Kvaratskhelia a demandé à quitter Naples

La fumée s’éclaircit encore un peu plus pour le PSG.

Présent en conférence de presse à la veille de Naples-Héllas Vérone, ce n’est pas à propos du match qu’Antonio Conte s’est le plus fait remarquer. Interrogé sur la situation de Khvicha Kvaratskhelia, de nouveau courtisé par le PSG, le tacticien italien a confirmé que la star napolitaine avait demandé à quitter le club cet hiver. « Kvaratskhelia a demandé à Naples à tre vendu. Je ressens une grande déception, j’ai passé six mois à essayer de lui montrer que quelque chose d’important pouvait être fait. Et à travailler avec le club dans le but de renouveler son contrat. Maintenant, après six mois, nous sommes de retour à la case départ », s’est lamenté l’entraîneur des Partenopei.

Vers un départ inéluctable ?

Dans ce contexte, l’actuel leader de Serie A pourra-t-il conserver l’un de ses meilleurs joueurs au moins jusqu’à la fin de la saison ? « Aujourd’hui, c’est un joueur du Napoli. Demain, après-demain ou le 31 janvier….. Nous verrons bien, a poursuivi Conte, insistant sur le fait que la balle était dans le camp du club. On ne peut enchaîner personne : ce serait contre-productif. Il doit savoir que c’est une situation que lui, l’entourage et le club doivent résoudre. S’il reste, il est bon qu’il sache que je ne suis opposé à rien. S’il reste, il doit me donner 100% comme il l’a fait jusqu’à présent. »

C’est à quelle heure les célébrations au pied de la tour Eiffel ?

