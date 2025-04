Le Real Betis et la Fiorentina tiennent leur rang, Djurgårdens en mauvaise posture

Les favoris tiennent leur rang en Ligue Conférence.

Sans surprise, le Real Betis a disposé de Jagiellona (2-0) et doit déjà penser à une éventuelle finale de Ligue Conférence contre Chelsea. Dans sa route sans grosses embûches vers Wrocław, la classe d’Isco, d’Antony et d’un petit nouveau, Jesús Rodríguez, a suffi face à la gentille équipe polonaise d’Afimico Pululu. D’une superbe action verticale, Cédric Bakambu a marqué son sixième but de la saison. Il devient le buteur le plus prolifique des Sévillans en une saison de Coupe d’Europe (1-0, 24e). Jesús Rodríguez était à l’affût pour doubler la mise, et on en est resté là.

La Fiorentina est aussi en bonne posture avant le retour, mais a quand même concédé un but et un peu souffert à Celje (2-1). Les Slovènes ont réduit l’écart en deuxième période grâce à un penalty de l’ancien Girondin Logan Delaurier-Chaubet (2-1, 68e), six minutes après un autre penalty, marqué par l’Italien Rolando Mandragora.

Enfin, les Suédois de Djurgårdens n’ont repris que depuis deux semaines leur championnat, et ont été surpris par le Rapid Vienne (0-1). Dans un match sans trop d’occasions, le gardien Jacob Rinne n’a pas été assez clair, le défenseur Hampus Finndell pas assez tranchant, et ce dernier a marqué contre son camp au premier poteau (0-1, 62e). Les Stockholmois devront être plus offensifs au match retour. Il y aura donc du suspense en Italie et en Autriche la semaine prochaine.

Les Suédois sont meilleurs en dehors des terrains.

Real Betis 2-0 Jagiellonia

Buts : Bakambu (24e) et Jesús Rodríguez (45e + 2)

Celje 1-2 Fiorentina

Buts : Delaurier-Chaubet (68e) pour les Slovènes // Ranieri (27e) et Mandragora (S.P., 61e) pour la Viola

Djurgårdens 0-1 SK Rapid

But : Finndell (C.S.C., 62e) pour les Autrichiens.

