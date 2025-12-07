- Ligue 1
Habib Beye met en avant la naïveté de ses joueurs
Une manita reçue de la part d’un entraîneur espagnol, ce n’est pas si illogique.
Surtout au regard de la différence de budget entre le Stade rennais, qui a subi cette lourde défaite ce samedi lors de la quinzième journée de Ligue 1, et le Paris Saint-Germain. Mais plus que le talent de Luis Enrique, Habib Beye a préféré s’arrêter sur les limites de ses propres joueurs en conférence de presse. « C’est une soirée difficile, l’addition est salée et c’est une rencontre qui va nous marquer. Quand vous prenez cinq buts, ce n’est jamais le fruit du hasard », a d’abord reconnu le technicien breton.
« On a été trop statiques sur le deuxième but, et on a été confrontés à leur extrême qualité. On a montré de la naïveté dans les duels et on a été punis, mais il ne faut pas oublier qu’on a de très jeunes joueurs dans cette équipe en défense avec un 2005 ou un 2006, a ensuite rappelé le coach. Ces joueurs ont peu de matchs de Ligue 1 au compteur, ils vont continuer à apprendre dans ce type de partie. Et moi aussi, car je suis également un jeune entraîneur. »
