Mbappé a repris l’entraînement

Un rencard et ça repart. Après une semaine à Paris durant laquelle il a enfin pu couper, loin du tumulte madrilène, Kylian Mbappé a repris ses marques au centre d’entraînement du Real Madrid, ce lundi matin. Son club ne s’est pas gêné pour annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Une hécatombe avant Manchester City

Alors qu’il souffre d’une entorse au genou gauche et qu’il accumule les pépins depuis plusieurs semaines, l’attaquant français a surtout effectué du travail en salle, avant de se contenter de seulement quelques foulées sur la pelouse.

À deux jours de la manche aller de Ligue des champions face à Manchester City, Mbappé n’était pas le seul absent de l’entraînement collectif, puisque Jude Bellingham, Dani Ceballos, David Alaba et Éder Militão sont également en pleine rééducation.

Ce n’était pas Xabi Alonso dont il fallait se séparer, mais de tout le staff médical.

Et un forfait de plus pour le Real, un !