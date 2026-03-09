Une affaire de faux certificats médicaux secoue le district alsacien

Y a un traitement pour la phobie administrative ? En novembre dernier, un bénévole du district d’Alsace a joué le rôle d’inspecteur. Par sa curiosité, il a d’abord découvert que plusieurs certificats médicaux du club de l’ASTR Wittenheim étaient en réalité falsifiés. Trois mois plus tard, selon les informations d’Ici Alsace, ce sont plus de 500 joueurs amateurs qui se seraient procuré de faux certificats.

Un marché sur Snapchat

Comme le rapporte le média local, de nombreux clubs de l’agglomération mulhousienne seraient concernés. Ce certificat médical est nécessaire dans les catégories seniors pour pratiquer le football en bonne santé et en toute sécurité. De nombreux joueurs se seraient procuré ces faux certificats sur le réseau Snapchat ou les auraient simplement falsifiés eux-mêmes.

Mais pour le président de l’AS Berrwiller-Hartmannswiller, qui a été sanctionné de cinq points de retrait dans l’affaire, ainsi que de suspensions de 15 mois pour quatre joueurs, cette affaire soulève d’autres problèmes : « Ce sont des joueurs qui ont une vie professionnelle. Ils n’ont pas le temps d’aller chez le médecin. Pour des raisons pratiques, ils ont préféré payer 20 € ou 25 € en passant par Snapchat. Ils ne se rendent pas compte qu’ils mettent en danger leur santé. Personne n’est à l’abri d’un arrêt cardiaque ou d’autre chose. »

Pour l’heure, l’enquête n’a été effectuée que dans cette région, mais ce phénomène pourrait certainement toucher plusieurs régions françaises.

Et après, on s’étonne de voir des joueurs de 25 ans jouer avec les U16.

Kombouaré, les codes n'ont pas changé