Un cadre des USA blessé à trois mois du Mondial

C’est son destin… Sergiño Dest, défenseur droit du PSV, est sorti après une blessure aux ischio-jambiers après 57 minutes lors de la victoire 2-1 des siens face à l’AZ, samedi. Le club a annoncé, ce dimanche, que l’international américain de 25 ans est indisponible pour une durée indéterminée.

Absent du Mondial à domicile ?

À trois mois de la Coupe du monde aux États-Unis, Canada et Mexique (11 juin – 19 juillet), des questions se posent sur la capacité de Sergiño Dest à se rétablir à temps pour l’événement de l’année. L’ancien latéral du FC Barcelone, qui a connu plusieurs blessures au cours de sa carrière, se montre optimiste quant à un retour avant la fin de saison. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être à nouveau en pleine forme vers la fin de la saison, et je suis convaincu que cela arrivera », atteste l’homme aux 37 sélections avec les États-Unis.

Ça serait bien, qu’on connaisse au moins plus de trois joueurs dans cette sélection.

Donald Trump se contrefout de savoir si l’Iran participera à la Coupe du monde 2026

