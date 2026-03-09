Un cadre des USA blessé à trois mois du Mondial

C’est son destin… Sergiño Dest, défenseur droit du PSV, est sorti après une blessure aux ischio-jambiers après 57 minutes lors de la victoire 2-1 des siens face à l’AZ, samedi. Le club a annoncé, ce dimanche, que l’international américain de 25 ans est indisponible pour une durée indéterminée.

Medical Update Sergiño Dest ℹ️ PSV will be without Sergiño Dest for the coming period, medical examinations confirmed on Sunday. The 25-year-old defender was forced off during the home win against AZ with an upper leg injury. It is still difficult to predict exactly how long… pic.twitter.com/LFh2b2BoJr — PSV (@PSV) March 8, 2026

Absent du Mondial à domicile ?

À trois mois de la Coupe du monde aux États-Unis, Canada et Mexique (11 juin – 19 juillet), des questions se posent sur la capacité de Sergiño Dest à se rétablir à temps pour l’événement de l’année. L’ancien latéral du FC Barcelone, qui a connu plusieurs blessures au cours de sa carrière, se montre optimiste quant à un retour avant la fin de saison. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être à nouveau en pleine forme vers la fin de la saison, et je suis convaincu que cela arrivera », atteste l’homme aux 37 sélections avec les États-Unis.

