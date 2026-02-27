S’abonner au mag
Antoine Griezmann est à un pas de la MLS

Après la France, l’Espagne et l’Uruguay, place aux States. Comme annoncé depuis quelques jours, Antoine Griezmann s’apprête en effet à rallier les États-Unis et leur MLS. Un accord aurait ainsi été trouvé avec Orlando City comme informe L’Équipe, précisant que le Français doit tout de même encore entériner sa décision. Si le départ se confirme, il se ferait ainsi à une période particulière – au mois de mars – alors que l’Atlético de Madrid souhaiterait conserver le joueur, au moins jusqu’à la fin de saison, en espérant décrocher un titre.

L’Atlético va faciliter son départ

Les Colchoneros devraient cependant faciliter la transaction, eux qui ont passé un accord tacite avec Griezmann : pour services rendus (110 millions d’euros lors de son transfert au Barça, baisse de salaire à son retour et prolongation de contrat jusqu’en 2027), le meneur de jeu est en effet autorisé à quitter le club librement. Il dispose également d’une petite clause libératoire en cas de litige contractuel. De son côté, la Cadena SER ajoute que l’entourage d’Antoine Griezmann pourrait confirmer son départ à l’issue du match Atlético – Real Sociedad, prévu le 7 mars prochain.

Magique Griezmann, Magic Orlando.

