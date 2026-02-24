Julien Álvarez a-t-il vraiment besoin d’aller au FC Barcelone ?

Dragué avant même la fin de la saison par le FC Barcelone pour devenir le remplaçant de Robert Lewandowski, Julián Álvarez est à un tournant dans sa carrière. Déjà considéré comme l’un des futurs grands numéros 9, l’Argentin aurait pourtant tout intérêt à rester à l’Atlético, qui a tout pour continuer de le faire grandir.

« Julián est un joueur spectaculaire. J’ai déjà joué plusieurs fois contre lui et j’ai dû le défendre. C’est un attaquant de niveau mondial, digne du Barça. » Cette petite déclaration du défenseur blaugrana Pau Cubarsí, lâchée lors d’une interview au Mundo Deportivo, est tout sauf anodine. Elle intervient une semaine seulement après une sortie de Ronald Araújo, qui n’avait pas caché son admiration dans ces mêmes colonnes pour l’international argentin : « C’est un grand joueur, pour moi c’est l’un des meilleurs attaquants du monde. » En quête d’un remplaçant de Robert Lewandowski, 37 ans, le Barça drague ouvertement le buteur de 26 piges. Pourtant, le champion du monde 2022, qui sera vraisemblablement titularisé face à Bruges ce mardi lors du barrage retour de la Ligue des champions, aurait tout à gagner à rester avec les Colchoneros.

Une équipe modelée pour lui

Depuis l’arrivée cet hiver d’Ademola Lookman, l’armada offensive de l’Atlético semble bien plus efficace. Avec l’ajout du Super Eagle sur le côté gauche, Julián Álvarez, qui n’a plus marqué en Liga depuis le 1er novembre dernier, semble bien plus libéré dans son jeu. En atteste la démonstration face au Barça (4-0) en demi-finales allers de Coupe du Roi, où les deux phénomènes se sont portés mutuellement en délivrant une passe décisive à l’autre. Mis à part le Nigérian, l’ancien avant-centre de Manchester City, auteur « seulement » de 13 pions cette saison (TCC) peut aussi compter sur Antoine Griezmann et Giuliano Simeone pour le mettre dans les meilleures dispositions.

Interrogé sur la méforme actuelle de son attaquant, Diego Simeone est allé droit au but : « Je ne suis pas dans la tête de Julián. Je ne peux le juger que sur la base de ses performances lors des deux derniers matchs et je comprends qu’il retrouve le niveau qui a toujours été le sien et c’est ainsi que nous avons besoin de lui. […] Mais d’après ce que je vois dans son travail, je suis très satisfait de tout ce qu’il nous apporte. » S’il est moins clinquant en ce début de saison, celui qui a un contrat jusqu’en 2030 à l’Atlético est un titulaire indiscutable sous Simeone, qui a une grande estime de lui. Il est légitime de se poser des questions quand un quintuple vainqueur de la Ligue des champions vient toquer à la porte, mais l’Argentin, dont le palmarès est déjà garni de 17 trophées, n’a pas forcément besoin d’un plus grand club pour changer de dimension.

L’exemple Griezmann

Pour éviter de céder aux strass et paillettes et à l’idée que son association avec Raphinha, Fermin López et Lamine Yamal ferait forcément des miracles (même si, OK, sur le papier, c’est assez sexy), le gamin de Calchín serait bien inspiré de se rappeler le cauchemar vécu par son coéquipier Griezmann chez les Blaugrana durant deux saisons. Devenu l’ombre de lui-même sans jamais être parvenu à devenir la coqueluche des supporters, il ne reste qu’un seul petit trophée, la Coupe d’Espagne 2020-2021, de l’aventure de Grizou au Barça. De retour à la maison, le champion du monde 2018 est (re)devenu une légende des Colchoneros en devenant le meilleur buteur de l’histoire du club et en faisant tomber la barre des 200 buts marqués en septembre dernier.

Si, contrairement à Griezmann, l’ancien Cityzen n’évoluera sûrement pas pendant dix saisons sous ces couleurs, miser sur la continuité et vivre une troisième saison dans le même club pourrait lui permettre de terminer sa mue avant de voguer vers de nouveaux horizons. Histoire de profiter encore un peu des coupes horribles de l’(ex?) international français et surtout de glaner au moins un trophée avec l’Atlético avant d’atterrir chez un cador européen avec un tout autre statut.

