Advocaat dit ciao à Curaçao

La famille avant le football. Comme l’a annoncé ce lundi la fédération de football de Curaçao, le Néerlandais Dick Advocaat quitte son poste de sélectionneur national de l’état insulaire.

Advocaat était devenu sélectionneur de la Blauwe Familie il y a deux ans et a conduit l’équipe nationale vers sa toute première qualification pour une Coupe du monde. La raison de sa démission est liée aux problèmes de santé de sa fille. Dans une publication Instagram de la fédération, l’entraîneur de 78 ans explique sa décision en ces termes : « J’ai toujours dit que la famille passe avant le football. »

Successeur déjà connu

L’ancien boss du PSV, de Corée du Sud et des Pays-Bas garde néanmoins un regard empreint de gratitude et de fierté sur son passage à la tête de la sélection caribéenne : « Curaçao va énormément me manquer. Son peuple et mes collègues aussi. Je considère la qualification de la plus petite nation du monde à se qualifier pour la Coupe du monde comme l’un des moments forts de ma carrière. » Le successeur d’Advocaat sera également un Néerlandais : Fred Rutten, 63 ans, qui a notamment entraîné les grands clubs néerlandais FC Twente, PSV Eindhoven ainsi que Feyenoord et Schalke 04.

Nouveau Néerlandais, même objectif : bousculer l’Allemagne lors du match d’ouverture du tournoi, le 14 juin.

