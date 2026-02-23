Messi pas sanctionné malgré sa colère contre les arbitres

Une fois, pas deux. Balayé par le Los Angeles FC (3-0) lors de la première journée de la MLS, Lionel Messi, qui est apparu en méforme, n’a que très peu goûté l’arbitrage de cette rencontre. La Pulga a tenté d’entrer dans la salle réservée aux arbitres pour avoir une explication avec ces derniers, avant d’être retenu par son coéquipier Luis Suárez. À la suite de cela, la ligue nord-américaine avait ouvert une enquête selon ESPN.

Lionel Messi salió molesto con el arbitraje tras la goleada de LAFC 3-0 ante Inter de Miami. #messi #intermiami pic.twitter.com/NiOlzYVKrW — Giovanni Guerrero (@gioxguerrero) February 22, 2026

Finalement pas sanctionné

Le champion du monde 2022 n’a finalement pas été sanctionné. « Après avoir parlé avec les officiels du match, nous pouvons confirmer qu’il n’est pas entré dans la pièce », a déclaré Chris Rivett, le directeur de la communication de l’Organisation professionnelle des arbitres. Sous contrat jusqu’à fin 2028 avec l’Inter Miami, l’Argentin de 38 ans devrait vivre cet été sa sixième Coupe du monde. Il est d’ailleurs le seul détenteur du record de matchs disputés au Mondial (26).

