L’Inter Miami et Lionel Messi sacrés champions en MLS !

FL
Le rêve américain.

On appelle ça une fin de carrière en kif total. Parti à l’Inter Miami au printemps 2023, et rejoint depuis lors par ses anciens potes du Barça, Lionel Messi a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en permettant à la franchise, créée en 2020, de remporter le tout premier titre de champion des États-Unis de son histoire. En finale de MLS ce samedi, les Floridiens ont dominé les Whitecaps de Vancouver de Thomas Müller (3-1).

Édier Ocampo avait rapidement mis les Canadiens dans la mouise en inscrivant un but contre son camp en début de match (1-0, 8e). Si Ali Ahmed a égalisé à l’heure de jeu (1-1, 60e), Rodrigo De Paul a redonné l’avantage à l’Inter Miami quelques minutes plus tard (2-1, 71e), avant que Thiago Allende ne scelle la victoire dans le temps additionnel (3-1, 90e+6).

Place aux vacances désormais pour Leo et ses potes !

Coupe des champions de la CONCACAF : L’Inter Miami de Messi éliminé

FL

