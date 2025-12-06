L’Inter Miami et Lionel Messi sacrés champions en MLS !

Le rêve américain.

On appelle ça une fin de carrière en kif total. Parti à l’Inter Miami au printemps 2023, et rejoint depuis lors par ses anciens potes du Barça, Lionel Messi a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en permettant à la franchise, créée en 2020, de remporter le tout premier titre de champion des États-Unis de son histoire. En finale de MLS ce samedi, les Floridiens ont dominé les Whitecaps de Vancouver de Thomas Müller (3-1).

THE MOMENT INTER MIAMI BECAME MLS CUP CHAMPS 🏆 (via @MLS on Apple TV) pic.twitter.com/5nrKaXlQez — ESPN FC (@ESPNFC) December 6, 2025

Édier Ocampo avait rapidement mis les Canadiens dans la mouise en inscrivant un but contre son camp en début de match (1-0, 8e). Si Ali Ahmed a égalisé à l’heure de jeu (1-1, 60e), Rodrigo De Paul a redonné l’avantage à l’Inter Miami quelques minutes plus tard (2-1, 71e), avant que Thiago Allende ne scelle la victoire dans le temps additionnel (3-1, 90e+6).

Place aux vacances désormais pour Leo et ses potes !

