Les horaires des matchs des Bleus à la Coupe du monde sont connus !

Préparez vos congés pour le mois de juin !

Au lendemain du tirage au sort des groupes pour la Coupe du monde 2026, la Fifa a levé le voile sur le programme complet des 104 rencontres prévues cet été sur le continent nord-américain.

Placés dans le groupe I, les Bleus débuteront face au Sénégal le mardi 16 juin à 21 heures (heure française, 15 heures aux Etats-Unis) au MetLife Stadium de New York.

Ils enchaîneront ensuite avec le match contre le vainqueur du barragiste intercontinental (Bolivie, Suriname ou Irak), prévu le lundi 22 juin à 23 heures (17 heures aux Etats-Unis) au Lincoln Financial Field de Philadelphie.

La bande à Didier Deschamps jouera enfin son dernier match de groupe le vendredi 26 juin à 21 heures (15 heures aux Etats-Unis) au Gillette Stadium de Boston face à la Norvège.

La finale du Mondial, elle, se disputera le dimanche 19 juillet au MetLife Stadium de New-York à 21 heures (15 heures aux Etats-Unis).

