C’est Noël avant l’heure à Lille : Ayyoub Bouaddi prolonge jusqu’en 2029

Ça, c’est quand même une sacrée surprise.

Convoité par de nombreux clubs européens et notamment le Paris Saint-Germain, qui semblait en avoir fait une priorité, Ayyoub Bouaddi a surpris son monde vendredi soir en annonçant sa prolongation au LOSC, et ce, jusqu’en 2029. L’annonce est tombée de la plus belle manière qu’il soit, avec le principal concerné qui a débarqué sur la pelouse de Pierre-Mauroy sans que les supporters ne soient au courant, avec un maillot floqué Bouaddi 2029. Son contrat courait jusqu’à maintenant jusqu’en 2027, et il n’y avait pas de risque pour Lille de perdre son joyau gratuitement cet hiver ou l’été prochain, mais cette signature aura le mérite de faire considérablement monter les enchères.

Joli coup d’Olivier Létang, au passage.