On en sait plus sur la blessure de Jules Koundé

On peut perdre en Coupe du Roi, mais pas perdre Jules Koundé. Sorti sur blessure face à l’Atlético de Madrid ce mardi soir, l’international français inquiète. Le FC Barcelone a publié un communiqué dans lequel il est indiqué que le plus swag des footballeurs est touché aux ischio-jambiers. Pour les fondus d’anatomie : « au 3e tiers du biceps fémoral de la cuisse gauche ». De manière plus floue, le club informe que « la durée de son absence dépendra de son évolution ». Bah oui, forcément.

L’Équipe se mouille et indique que le latéral droit devrait être absent un mois, ce qui impliquerait un forfait pour les deux confrontations en huitièmes de finale de Ligue des champions contre Newcastle. C’est vraiment la lose pour le Barça qui a aussi vu Alejandro Baldé, le remplaçant de l’ancien Bordelais, quitter la pelouse du Camp Nou sur blessure, visiblement atteint aussi aux ischio-jambiers, et plus précisément « au biceps fémoral distal de la cuisse gauche ». Et malgré tout, c’est Hansi Flick qui grince le plus.

❗ COMMUNIQUÉ MÉDICAL Jules Kounde souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. La durée de son absence dépendra de son évolution. pic.twitter.com/1RnGDyRyY6 — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) March 4, 2026

Au revoir les Bleus ?

L’absence du deuxième joueur le plus utilisé du Barça derrière Eric Garcia pourrait aussi coûter à l’équipe de France. En effet, les Bleus ont prévu deux matchs amicaux en préparation de la Coupe du monde ce mois-ci, le premier contre le Brésil le 26 et le second face à la Colombie trois jours plus tard. Et comme Malo Gusto est plutôt en forme en ce moment, voilà que Koundé pourrait se faire chiper sa place…

Encore un cadre bleu qui tombe…

