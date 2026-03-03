Le Barça rate de peu sa remontada contre l’Atlético

Alors qu’il devait remonter quatre buts pour amener l’Atlético en prolongation en demi-finales retours de la Coupe du Roi, le Barça, auteur d’une grande performance, n’a réussi qu’à gagner de trois buts (3-0). Éliminés, les hommes de Hansi Flick sortent par la grande porte.

Barcelone 3-0 Atlético

Buts : Bernal (29e, 72e), Raphinha (SP, 45e+5)

Il fallait un miracle, et une énième remontada, pour que Barcelone rallie la finale de la Coupe du Roi après avoir été balayé par les Colchoneros (4-0) au match aller. Mais c’était trop beau. Malgré une belle remontée et une large victoire (3-0), les hommes de Hansi Flick sont éliminés, et c’est bien l’Atlético de Madrid qui verra la finale.

Tout commence mal pour les hommes de Hansi Flick avec la sortie précoce sur blessure de Jules Koundé (12e). Bien que dominateurs, les Blaugrana s’en remettent sans surprise au génial Lamine Yamal pour allumer la mèche. Trouvé côté droit, l’international espagnol tente une frappe enroulée, mais Juan Musso repousse cette dernière (24e). La première étincelle sera finalement signée Marc Bernal. À la suite d’un magnifique travail de Lamal, toujours lui, sur le côté gauche, Bernal, idéalement servi, n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 29e). La fête peut commencer. Malmenés à la suite de ce premier pion, les Blaugrana obtiennent un penalty grâce à Pedri. Brassard autour du bras, Raphinha s’en charge et prend le portier adverse à contre-pied (2-0, 45e+5). Eh si.

Presque parfait

Toujours enflammés, les Barcelonais continuent d’assiéger les cages adverses. Lamine Yamal tente sa chance à bout portant, mais Russo réalise un sauvetage décisif (55e). Cela ne suffit pas pour calmer l’appétit des Blaugrana. Sur un corner joué à deux, le jeune Bernal (18e), parfaitement trouvé par João Cancelo, inscrit un doublé et rapproche le Barça d’une nouvelle remontada (3-0, 72e).

Au bord du précipice et malgré la pression folle mise par les Blaugrana, l’Atlético résiste tant bien que mal et parvient à se hisser en finale, malgré ce revers. Tenant du titre, le Barça, auteur d’une prestation presque parfaite ce soir, sort par la grande porte.

