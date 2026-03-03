Le stade de Macclesfield ravagé par les flammes

Un véritable chaudron ? Le Macclesfield FC aurait été, selon un communiqué publié tôt mardi matin, victime d’un incendie criminel dans la nuit de lundi à mardi. Comme le club l’a indiqué, un incendie s’est déclaré dans son stade.

Les services de secours ont été alertés dans la nuit et ont immédiatement commencé à lutter contre les flammes. Le club de sixième division anglaise a demandé à ses supporters ainsi qu’aux riverains de garder leurs fenêtres fermées et de ne pas s’approcher du stade afin de ne pas gêner les opérations.

Aucun blessé

Le club a également souligné qu’il n’y avait « aucune victime » et que « la situation était sous contrôle ». En outre, Macclesfield a indiqué qu’il ne fera pas d’autres commentaires tant que l’enquête sur l’origine de l’incendie n’aura pas apporté de nouveaux éléments.

On espère que Crystal Palace a un alibi solide.

Fin du conte de fées pour Macclesfield en FA Cup