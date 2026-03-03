S’abonner au mag
  • International
  • France

Dembélé sur la même ligne de départ que Sinner, Alcaraz, Duplantis, Márquez et Pogačar

SW
14 Réactions
Dembélé sur la même ligne de départ que Sinner, Alcaraz, Duplantis, Márquez et Pogačar

Un trophée de plus ou de moins, bon… Ousmane Dembélé est en lice pour la distinction de meilleur sportif de l’année 2025, qui sera décernée le 20 avril prochain aux Laureus World Sports Awards, cérémonie récompensant les meilleurs athlètes et les meilleures équipes de l’année écoulée toutes disciplines confondues. Un peu comme si vous deviez élire le meilleur artiste de 2025 entre Bad Bunny et Emma Stone, en somme.

Le Ballon d’or 2025 est en concurrence avec les tennismen Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, le perchiste Mondo Duplantis, le pilote de moto Marc Márquez et le cycliste Tadej Pogačar. Le PSG prétend quant à lui au titre d’équipe de l’année, tout comme la sélection féminine anglaise. Son coéquipier Désiré Doué prétend au titre de révélation de l’année.

Bonmatí également nommée

Aitana Bonmatí, Ballon d’or 2024 et 2025, peut être réélue sportive de l’année 2025 (elle l’a déjà été en 2024) en cas de victoire face aux athlètes Sydney McLaughlin-Levrone, Melissa Jefferson-Wooden et Faith Kipegon, la nageuse Katie Ledecky et la tenniswoman Aryna Sabalenka. Merveilleux, non ?

Et comme tout acte de charité doit aujourd’hui être récompensé, les fondateurs et parrains de l’académie décernent aux sportifs qui ont contribué positivement à la société par le sport le Laureus Sport For Good Award. C’est l’association Fútbol Más qui concourt côté foot, avec des actions pour l’épanouissement et le bien-être des enfants, des jeunes et de leurs communautés.

Jamais de trop dans ce monde de chaos.

Luis Enrique apprécie le report de PSG-Nantes

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
01
Revivez Le Havre - PSG (0-1)
  • Ligue 1
  • J24
  • Le Havre-PSG
Revivez Le Havre - PSG (0-1)

Revivez Le Havre - PSG (0-1)

Revivez Le Havre - PSG (0-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.