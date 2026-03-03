Dembélé sur la même ligne de départ que Sinner, Alcaraz, Duplantis, Márquez et Pogačar

Un trophée de plus ou de moins, bon… Ousmane Dembélé est en lice pour la distinction de meilleur sportif de l’année 2025, qui sera décernée le 20 avril prochain aux Laureus World Sports Awards, cérémonie récompensant les meilleurs athlètes et les meilleures équipes de l’année écoulée toutes disciplines confondues. Un peu comme si vous deviez élire le meilleur artiste de 2025 entre Bad Bunny et Emma Stone, en somme.

Le Ballon d’or 2025 est en concurrence avec les tennismen Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, le perchiste Mondo Duplantis, le pilote de moto Marc Márquez et le cycliste Tadej Pogačar. Le PSG prétend quant à lui au titre d’équipe de l’année, tout comme la sélection féminine anglaise. Son coéquipier Désiré Doué prétend au titre de révélation de l’année.

🗞️ Here are the Nominees for the Laureus World Sports Awards 2026. 🏆 Who do you think the Laureus World Sports Academy should select as the Winners? #Laureus26 pic.twitter.com/TNWHM9bbu4 — Laureus (@LaureusSport) March 3, 2026

Bonmatí également nommée

Aitana Bonmatí, Ballon d’or 2024 et 2025, peut être réélue sportive de l’année 2025 (elle l’a déjà été en 2024) en cas de victoire face aux athlètes Sydney McLaughlin-Levrone, Melissa Jefferson-Wooden et Faith Kipegon, la nageuse Katie Ledecky et la tenniswoman Aryna Sabalenka. Merveilleux, non ?

Et comme tout acte de charité doit aujourd’hui être récompensé, les fondateurs et parrains de l’académie décernent aux sportifs qui ont contribué positivement à la société par le sport le Laureus Sport For Good Award. C’est l’association Fútbol Más qui concourt côté foot, avec des actions pour l’épanouissement et le bien-être des enfants, des jeunes et de leurs communautés.

Jamais de trop dans ce monde de chaos.

