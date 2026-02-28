Deux ex-internationaux anglais réagissent au report de PSG-Nantes

Un report qui fait réagir. Alors que le PSG a obtenu auprès de la Ligue et du FC Nantes que leur rencontre, intercalée entre les deux matchs de Ligue des champions des Parisiens face à Chelsea, alors que Chelsea devra se coltiner Newcastle dans l’intervalle, soit reportée à plus tard, voilà que d’anciennes stars de Premier League réagissent. Aujourd’hui consultants pour la télé anglaise et TNT, Joe Cole et Peter Crouch se sont ainsi exprimés sur le sujet.

« La Premier League n’a jamais fait ça »

Premier à s’exprimer sur le sujet, Peter Crouch n’a pas caché considérer ça comme un « énorme avantage ». « Des équipes comme Bournemouth ou Sunderland par exemple, qui n’ont jamais été historiquement fortes en Premier League, c’est dur de les jouer, on ne peut pas se relâcher, a-t-il complété pour souligner l’intensité de la Premier League. Ce sont des matchs compliqués. » Sans forcément blâmer la France pour cet avantage notoire accordé au PSG, Crouch a surtout souligné que c’est une situation inconnue pour les clubs anglais : « C’est difficile quand pour le PSG la ligue leur permet de réussir en Europe en supprimant des matchs. La Premier League n’a jamais fait ça. »

"The league is cancelling games so they can compete in Europe, the Premier League has NEVER done that" Joe Cole and Peter Crouch share their thoughts on PSG having extra recovery time over Chelsea in the Champions League 👀 🎙 @lynseyhipgrave1 | 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/HzIK27ljwM — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 28, 2026

Passé par Lille lors de la saison 2011-2012, Joe Cole s’est quant à lui souvenu du bénéfice de ce genre de faveurs accordées aux clubs européens en France. « Quand je jouais en France et qu’on avait un match de Ligues des champions, la Ligue n’annulait pas forcément les matchs, mais souvent elle les déplaçait du samedi au vendredi ou du samedi au dimanche, s’est-il souvenu. Ça vous donne le plus de récupération possible. » Des modifications rendues impossibles par un calendrier beaucoup trop intense outre-Manche. France does it better !