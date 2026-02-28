La fédération argentine de foot fait l’objet d’une enquête pour corruption

La justice AFAbulle-t-elle ? Selon le média espagnol AS, la fédération argentine de football fait l’objet d’une enquête pour corruption. Elle utiliserait des sociétés écrans en Espagne pour détourner des millions d’euros, facturer ses sponsors et blanchir des capitaux. Certains sponsors, comme Adidas, ont suspendu leurs investissements. Des avions privés et des maisons de luxe ont été saisies, indique le journal.

De l’argent dans un salon de beauté

Claudio Tapia, le président de la fédé, est soupçonné de corruption et de blanchiment dans une affaire qui, selon AS, a un retentissement similaire à celui du Qatargate. En clair, les sponsors de la fédération argentine transféreraient leurs fonds dans des sociétés écrans. Celles-ci remettraient une partie de l’argent à l’AFA, qui a justifié ce choix par la dévaluation du peso. Un salon de beauté de la banlieue de Madrid et une société basée en Argentine auraient par exemple reçu plus de 8 millions de dollars de fonds.

Fin mars, Argentine et Espagne doivent s’affronter lors de la Finalissima, match qui oppose le vainqueur de l’Euro et le vainqueur de la Copa América. Les clubs argentins programmeraient une grève pour le week-end prochain.

Le foot aux footballeurs.

Le président de la fédération argentine interdit de quitter le territoire