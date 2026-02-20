S’abonner au mag
Le président de la fédération argentine interdit de quitter le territoire

JD
Le président de la fédération argentine interdit de quitter le territoire

Tapia 100 balles ? Ou plutôt 19 milliards de pesos (ou 11 millions d’euros), soit la somme que le président de la fédération argentine de football (AFA) Claudio Tapia est accusé d’avoir détournée, main dans la main avec le trésorier de l’institution, Pablo Toviggino et trois autres dirigeants non cités.

En attendant son audition par la justice de son pays le 6 mars prochain, celui qui se fait surnommer Chiqui est interdit de quitter le territoire national. « Eu égard à la gravité des faits faisant l’objet de l’enquête […], il convient de décréter l’interdiction de sortie du territoire à l’encontre des personnes nommées », justifie le parquet.

Plus que de la poussière sous le Tapia

Tapia et ses complices sont également soupçonnés d’avoir éludé l’impôt entre mars 2024 et septembre 2025, ainsi que d’avoir « illégalement conservé les cotisations retraite de joueurs et d’employés ». Ces accusations viennent s’ajouter à celles de blanchiment d’argent, à l’origine d’une importante perquisition des locaux de l’AFA au mois de décembre dernier, laquelle avait révélé de profondes tensions entre Tapia et le président de la République Javier Milei.

En tout cas, l’ambiance est sereine à quatre mois de remettre le titre de champion du monde en jeu.

