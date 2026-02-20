S’abonner au mag
  • États-Unis
  • Columbus Crew

Lille : André Gomes fait ses valises et traverse l’Atlantique

JD
6 Réactions
Lille : André Gomes fait ses valises et traverse l’Atlantique

En mode Christophe Colomb(us). On ne l’avait plus aperçu dans un match des Dogues depuis le mois de décembre dernier et c’était un signe avant-coureur : André Gomes va quitter Lille. Direction la MLS pour le milieu de 32 ans qui rejoint le Columbus Crew. L’international portugais (29 sélections) y a paraphé un contrat jusqu’en 2027. Arrivé au LOSC en 2022, il avait transité deux ans plus tard pour une pige à Everton, avant de retourner dans le Nord en 2024.

« Il occupera une place dans l’effectif international en attendant la réception de son certificat de transfert international (ITC) et de son visa P-1 », a précisé le club basé dans l’État de l’Ohio. D’ici là, le vainqueur de l’Euro 2016 ne participera pas à la reprise de la MLS ce week-end, alors que son nouveau Crew se déplace à Portland.

Surtout, il devra aussi se faire discret. James Rodríguez peut le confirmer : l’ICE n’est jamais très loin.

Angers-Lille reporté en raison des crues dans l’ouest de la France ?

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Habib Beye va-t-il réussir à l'OM ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
59
67

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.