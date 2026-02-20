Lille : André Gomes fait ses valises et traverse l’Atlantique

En mode Christophe Colomb(us). On ne l’avait plus aperçu dans un match des Dogues depuis le mois de décembre dernier et c’était un signe avant-coureur : André Gomes va quitter Lille. Direction la MLS pour le milieu de 32 ans qui rejoint le Columbus Crew. L’international portugais (29 sélections) y a paraphé un contrat jusqu’en 2027. Arrivé au LOSC en 2022, il avait transité deux ans plus tard pour une pige à Everton, avant de retourner dans le Nord en 2024.

More magic in the Columbus midfield 🪄🔜 pic.twitter.com/PbWaUYQBap — The Crew (@ColumbusCrew) February 20, 2026

« Il occupera une place dans l’effectif international en attendant la réception de son certificat de transfert international (ITC) et de son visa P-1 », a précisé le club basé dans l’État de l’Ohio. D’ici là, le vainqueur de l’Euro 2016 ne participera pas à la reprise de la MLS ce week-end, alors que son nouveau Crew se déplace à Portland.

Surtout, il devra aussi se faire discret. James Rodríguez peut le confirmer : l’ICE n’est jamais très loin.

Angers-Lille reporté en raison des crues dans l’ouest de la France ?