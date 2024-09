Le LOSC fait revenir André Gomes

Retour à la case départ.

Depuis le début de la saison, tout roule ou presque au LOSC : qualifiés pour la Ligue des champions après avoir franchi les tours préliminaires et le barrage, bien placés en Ligue 1, les Dogues sont toutefois poursuivis, depuis plusieurs semaines, par une poisse étonnante qui touche ses milieux de terrain. Nabil Bentaleb victime d’un malaise cardiaque en juin, Angel Gomes touché violemment à la tête face à Reims, Hakon Haraldsson et Ngal’ayel Mukau, blessés semble-t-il assez gravement au pied pour l’un et à la cheville pour l’autre. Cette cascade de blessures a poussé le board lillois à se tourner vers l’un de ses anciens amours en la personne d’André Gomes. Libre de tout contrat depuis son départ d’Everton fin juin, l’international portugais s’est s’engagé avec le club nordiste pour deux ans. Il y portera le numéro 26. Déjà passé par le LOSC, le joueur de 31 ans avait enchanté, lors de la saison 2022-2023, notamment pour sa touche technique et son élégance balle au pied.

He is back Toi qui nous as déjà impressionné par ta classe, ton élégance, ton intelligence de jeu et ton amour pour nos couleurs, tu es la dernière pièce du puzzle 🧩@aftgomes, la Déesse t’a choisi@NBFootball pic.twitter.com/SDNThY4Rh8 — LOSC (@losclive) September 6, 2024

Ironie du sort, l’ancien d’Everton, du Barça et de Benfica aura l’occasion, en Ligue des champions, d’affronter Liverpool, le Real Madrid et le Sporting Portugal.

Et de mettre fin à la malédiction du milieu des Dogues ?

