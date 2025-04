Départ de Kevin De Bruyne : Pep Guardiola assume

C’est officiel, il va partir.

Mais quoi qu’il en soit, Kevin De Bruyne laissera une belle trace à Manchester City. D’ailleurs, Pep Guardiola ne l’a pas nié en conférence de presse : « Il y a des joueurs qui sont uniques, qui représentent ce que le club veut être. Kevin est l’un d’entre eux, les gens se souviendront de lui. À la fin, ce sera vraiment bien. Personnellement, Kevin sera toujours présent dans ma mémoire. On ne peut pas l’oublier et dans les mauvais ou les bons moments, les gens diront : “Vous vous souvenez de lui, c’était un conte de fées !” »

Surtout, l’entraîneur espagnol a assumé la décision de ne pas prolonger le Belge au sein de son équipe : « Le club doit aller de l’avant, même si évidemment, reproduire les statistiques de De Bruyne et le reste est très difficile. Il faudra trouver d’autres qualités et d’autres choses, nous verrons comment l’effectif évoluera à la fin de la saison. Il est le seul joueur dont le contrat se termine, les autres sont encore sous contrat. Bien sûr, j’ai dû prendre une décision, et le club a dû prendre une décision qui n’est facile pour personne. »

La grande question, c’est qui va désormais profiter de sa délicieuse qualité de passe.

